На Ямале начинающие фермеры поделят 5 миллионов грантовых рублей

СЕГОДНЯ 09:32 2019-10-07T09:33:52+03:00

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В департаменте АПК ЯНАО состоялся конкурсный отбор претендентов на окружные гранты для начинающих фермеров. В этом году между соискателями планируется распределить 5 грантов, сумма каждого – до 3 млн рублей, сообщили в региональном правительстве.

Всего в ведомство поступило 18 проектов в сфере агро-бизнеса, каждый был тщательно изучен конкурсной комиссией, в составе которой – представители департамента АПК, окружной дирекции по развитию сельских территорий и общественники.

В итоге до «финала» были допущены 12 фермерских хозяйств из Ямальского, Шурышарского и Приуральского районов. Оленеводческие проекты «разбавил» один бизнес-план по развитию растениеводства. Соискатель предлагал построить тепличный комплекс в Губкинском.

- Отсутствие задолженностей – одно из главных условий участия в конкурсе. Также среди критериев отбора – создание за счет гранта новых рабочих мест, а сами проекты должны быть ориентированы на производство сельхозпродукции, - отметил директор ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий» Дмитрий Шмелев.

С каждым конкурсантом комиссия будет работать индивидуально. Напомним, в этом году при поддержке правительства округа сумма гранта для начинающих фермеров увеличена вдвое – с 1,5 до 3 млн рублей.

Отметим, в отличие от грантов «Агростартап», которые ориентированы именно на создание фермерских хозяйств, грант для начинающих фермеров направлен на развитие уже существующих малых предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU