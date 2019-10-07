2019-10-07T09:08:10+03:00
Происшествия

В Салехарде пешеход попал под колеса ВАЗа

Пострадавший от наезда получил травмы различной степени тяжести
Анна Полякова
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В Салехарде пешеход попал под колеса ВАЗаВ Салехарде пешеход попал под колеса ВАЗаФото: Ольга Крыльцова
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В Салехарде на улице Подшибякина 5 октября произошла авария. В ДТП, случившемся в 22.07, пострадал пешеход. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, человек переходил проезжую часть в неустановленном месте. Автомобилист не успел вовремя затормозить и допустил наезд на пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия, пешеход получил травмы различной степени тяжести.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 21 ДТП, в результате которых травмировано пять человек, в их числе один ребенок.

С начала 2019 года 3416 зарегистрированных ДТП, погибли 17 человек и 411 травмированы, в их числе 53 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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