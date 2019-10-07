2019-10-07T09:01:25+03:00
Происшествия

В Надыме разыскивают 40-летнего мужчину, пропавшего 10 дней назад

К поискам подключились волонтеры
Анна Полякова
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В Надыме разыскивают 40-летнего мужчину, пропавшего 10 дней назад Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт Ямал"В Надыме разыскивают 40-летнего мужчину, пропавшего 10 дней назад Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт Ямал"
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Надымские волонтеры подключились к поиску пропавшего 10 дней назад мужчины. В социальной сети «ВКонтакте» поисковый отряд «Лиза Алерт Ямал» опубликовал сообщение о исчезновении 40-летнего Садикова Шамиля Габделкабировича.

Ямальские поисковики уточняют, что мужчина вышел из дома 27 сентября и не вернулся. С тех пор его не видели, о местонахождении ямальца ничего неизвестно.

К публикации прилагается фото пропавшего мужчины. В ориентировке указывается, что мужчина среднего телосложения, у него короткие черные волосы, его рост примерно 170 сантиметров, карие глаза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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