В Надыме разыскивают 40-летнего мужчину, пропавшего 10 дней назад
Надымские волонтеры подключились к поиску пропавшего 10 дней назад мужчины. В социальной сети «ВКонтакте» поисковый отряд «Лиза Алерт Ямал» опубликовал сообщение о исчезновении 40-летнего Садикова Шамиля Габделкабировича.
Ямальские поисковики уточняют, что мужчина вышел из дома 27 сентября и не вернулся. С тех пор его не видели, о местонахождении ямальца ничего неизвестно.
К публикации прилагается фото пропавшего мужчины. В ориентировке указывается, что мужчина среднего телосложения, у него короткие черные волосы, его рост примерно 170 сантиметров, карие глаза.
ИСТОЧНИК KP.RU