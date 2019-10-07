В Салехарде открыли новые детские площадки

СЕГОДНЯ 08:45 2019-10-07T08:45:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Салехарде 5 октября открылись новые детские площадки. Они появились в микрорайонах Солнечный и Юбилейный.

Как сообщили в администрации ямальской столицы, площадки удалось построить на сэкономленные средства, образовавшиеся при реализации проектов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Места выбирали сами жители этих микрорайонов. Они не раз обращались с просьбой в администрацию города о создании для местной детворы современных площадок.

Даже дождь не помешал ребятишкам осваивать новые места для игр. Настроение создавали аниматоры и веселая музыка.

ИСТОЧНИК KP.RU