2019-10-07T08:45:51+03:00
Общество

В Салехарде открыли новые детские площадки

Места выбирали жители микрорайонов
Анна Полякова
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В Салехарде открыли новые детские площадки Фото: salekhard.orgВ Салехарде открыли новые детские площадки Фото: salekhard.org
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В Салехарде 5 октября открылись новые детские площадки. Они появились в микрорайонах Солнечный и Юбилейный.

Как сообщили в администрации ямальской столицы, площадки удалось построить на сэкономленные средства, образовавшиеся при реализации проектов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Места выбирали сами жители этих микрорайонов. Они не раз обращались с просьбой в администрацию города о создании для местной детворы современных площадок.

Даже дождь не помешал ребятишкам осваивать новые места для игр. Настроение создавали аниматоры и веселая музыка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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