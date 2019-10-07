2019-10-07T08:35:52+03:00
Звезды

В Новом Уренгое открылся первый виртуальный концертный зал

На приобретение оборудования ямальский бюджет выделил 2 млн. рублей
Анна Полякова
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В Новом Уренгое открылся первый виртуальный концертный зал Фото: yanao.ruВ Новом Уренгое открылся первый виртуальный концертный зал Фото: yanao.ru
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В Новом Уренгое на базе детской школе искусств им. С.В. Рахманинова открылся первый виртуальный концертный зал. Как отмечает правительство ЯНАО, он появился в рамках нацпроекта «Культура». Зал даст возможность публике услышать концерты ведущих российских и мировых исполнителей не только онлайн, но и в записи.

Вместимость виртуального зала – 259 человек. На приобретение специального оборудования окружной бюджет выделил 2 млн. рублей.

Для премьерного показа был выбран третий фортепианный концерт Сергея Рахманинова. Произведение прозвучало в исполнении пианиста-виртуоза, народного артиста России Дениса Мацуева в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра имени Е.Ф. Светланова.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Нового Уренгоя Михаил Терещенко выразил надежду, что благодаря трансляциям из Московской филармонии жители города почувствуют необходимость в понимании и созерцании высокого искусства.

Напомним,» до 2021 года на Ямале планируется создание семи виртуальных концертных залов. Уже совсем скоро, 12 октября, состоится открытие зала в Ноябрьске, а 18 октября – в Надыме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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