СЕГОДНЯ 08:25 2019-10-07T08:28:47+03:00

Мост через Пур построят с опережением на год Фото: puradm.ru

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Жители поселков Уренгой, Коротчаево могут воочию наблюдать, как ускоренными темпами строится мост через реку Пур. Он будет возведен с опережением на год от запланированного, то есть, не в 2021 году, а уже в следующем — 2020 мы сможем по нему торжественно проехать.

Об этом губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил по время прямой линии в Инстаграм в субботу, 5 октября, подчеркнув, что этого события ямальцы ждали 30 лет.

- Сейчас есть все условия для того, чтобы это сделать в следующем году. Это для жителей востока нашего региона будет долгожданным событием, - отметил он.

Впервые в истории дорожного хозяйства округа проект по строительству такого крупного объекта реализуется на условиях государственно-частного партнёрства.

Напомним, в декабре 2018 года правительство ЯНАО подписало концессионное соглашение о строительстве моста через реку Пур с региональной инфраструктурной компанией. Подрядчиком проекта выступает АО «Мостострой-11», уточняет администрация Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU