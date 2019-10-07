2019-10-07T07:00:55+03:00
Происшествия

На трассе Салехард – Аэропорт столкнулись легковушка и микроавтобус

Пострадали оба водителя
Анна Полякова
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На трассе Салехард – Аэропорт столкнулись легковушка и микроавтобус Фото: Госавтоинспекция ЯмалаНа трассе Салехард – Аэропорт столкнулись легковушка и микроавтобус Фото: Госавтоинспекция Ямала
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На восьмом километре автодороги Салехард – Аэропорт дорогу не поделили легковушка и микроавтобус. Авария произошла 6 октября в 15.27, сообщает Госавтоинспекция ЯНАО.

По предварительным данным, водитель автомобиля Тайота при повороте налево не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Ниссан. Легковушку от удара отбросило в отбойник. В результате ДТП водители получили травмы различной степени тяжести.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 21 ДТП, в результате которых травмировано 5 человек, в их числе 1 ребенок. С начала 2019 года в 3416 зарегистрированных ДТП погибли 17 человек и 411 травмированы, в их числе 53 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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