На трассе Салехард – Аэропорт столкнулись легковушка и микроавтобус
На восьмом километре автодороги Салехард – Аэропорт дорогу не поделили легковушка и микроавтобус. Авария произошла 6 октября в 15.27, сообщает Госавтоинспекция ЯНАО.
По предварительным данным, водитель автомобиля Тайота при повороте налево не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Ниссан. Легковушку от удара отбросило в отбойник. В результате ДТП водители получили травмы различной степени тяжести.
По данным регионального ведомства, всего за прошедшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 21 ДТП, в результате которых травмировано 5 человек, в их числе 1 ребенок. С начала 2019 года в 3416 зарегистрированных ДТП погибли 17 человек и 411 травмированы, в их числе 53 ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU