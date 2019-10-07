2019-10-07T06:28:43+03:00
Происшествия

В ночном пожаре в Новом Уренгое пострадал один человек

Горела многоэтажка на улице Геологоразведчиков
Анна Полякова
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В ночном пожаре в Новом Уренгое пострадал один человек Фото: 89.mchs.gov.ruВ ночном пожаре в Новом Уренгое пострадал один человек Фото: 89.mchs.gov.ru
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В Новый Уренгой ночью произошёл пожар в жилом 8-этажном доме по улице Геологоразведчиков. Сообщение о ЧП поступило около 4.00. К моменту прибытия первый подъезд был в дыму.

Как выяснилось, горел мусор. Пожар застал жильцов врасплох, большинство людей в это время спали.110 жильцов вышли на улицу самостоятельно, 24 понадобилась помощь для эвакуации. Среди них было 8 детей. Все спасли сотрудники пожарной охраны и полицейские.

В результате произошедшего пострадал один человек. Врачи констатировали – отравление продуктами горения, погибших нет. Спасателям понадобилось меньше 20 минут, чтобы полностью ликвидировать пожар.

В результате огнем выгорел бытовой мусор на площади 4 квадратных метров, закопчены стены и потолок первого подъезда на площади 96 квадратных метров. Предварительная причина пожара и ущерб устанавливаются, сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО.

Всего в тушении принимали участие 13 человек личного состава, в распоряжении которых было 6 единиц спецтехники МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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