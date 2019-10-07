В Новом Уренгое запустили онкоцентр

СЕГОДНЯ 07:33 2019-10-07T07:33:35+03:00

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На базе хирургического отделения поликлиники № 1 ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница» заработал амбулаторной онкологической помощи. Для этого были выделены отдельные кабинеты. Принимать пациентов здесь будут четыре врача-онколога. Здесь будут вести статистические данные по всем онкологическим пациентам, что позволит более структурно контролировать заболеваемость и качественно подходить к вопросам диагностики. Врачами будет проводиться и активная просветительская работа среди жителей.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, новое медучреждение тесно взаимодействует с рентгенологическим отделением больницы, УЗД, клинико-диагностической лабораторией. Это должно до минимума сократить время постановки диагноза, уверены врачи.

Более того, в ближайшее время в Центре станет доступным проведение иммуногистохимии, что само по себе является уникальной и сверхточной методикой диагностики опухолевого процесса.

В Новом Уренгое на учете у онкологов сейчас состоят 1825 человек. За девять месяцев 2019 года выявили 128 больных. Из всех онкологических заболеваний лидирующие позиции по выявляемости занимают рак молочной железы, онкологические заболевания легких, желудка и толстого кишечника.

ИСТОЧНИК KP.RU