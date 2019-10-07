В Ноябрьске состоится слет ямальских поисковиков

СЕГОДНЯ 06:15 2019-10-07T06:15:43+03:00

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Ямальские поисковики соберутся в Ноябрьске 16 октября на XII окружной слёт отрядов. Участвовать в трехдневном мероприятии будут бойцы, которые имеют необходимую подготовку и побывали не менее чем в одной поисковой экспедиции, сообщили в администрации города.

В рамках слета пройдут мастер-классы, лекции для участников всех возрастных групп, перед бойцами выступят эксперты в области проведения работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества. Кроме того, для отрядов пройдут и практические занятия с прохождением отрядами военно-поисковой тропы.

Также в ходе следа подведут итоги поисковых экспедиций 2019 года. Каждый поисковый отряд подготовит видеосюжет, который будет содержать документальную хронику событий боевых действий времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в местах проведения экспедиций и материал о полевых поисковых работах.

ИСТОЧНИК KP.RU