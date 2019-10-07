2019-10-07T05:35:33+03:00
Общество

Погода на Ямале 7 октября: пасмурно, но сухо

Температура воздуха +3 ...+7 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 7 октября: пасмурно, но сухоПогода на Ямале 7 октября: пасмурно, но сухоФото: Анна Полякова
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В понедельник, 7 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +3 градуса, пасмурно, но без осадков. Ветер – западный 6 м/с.

В Ноябрьске +5 градусов, пасмурно, осадки не ожидаются. Ветер – западный 4 м/с.

В Новом Уренгое +3 градуса, пасмурно, без осадков. Ветер – юго-восточный 2 м/с.

В Надыме +4 градуса, переменная облачность, без осадков. Ветер – западный 6 м/с с порывами до 19 м/с.

В Губкинском +5 градусов, солнечно, без осадков. Ветер – западный 5 м/с.

В Тарко-Сале +4 градуса, облачно, сухо. Западный ветер будет дуть со скоростью 5 м/с.

В Муравленко + 5 градусов, малооблачно, без дождей. Ветер западный 4 м/с.

В Лабытнанги +3 градуса, пасмурно, осадки не ожидаются. Ветер западный 6 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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