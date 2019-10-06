На северных берегах Ямала обнаружили рекордное количество моржей
Около двух недель северо-западные берега Ямало-Ненецкого автономного округа облюбовали морские обитатели.
Об этом сообщают сотрудники научно-исследовательского Института экологии растений и животных Уральского округа Российской академии наук в инстаграм.
По подсчетам ученых, около 300 млекопитающих вышли из моря на берег для совместного отдыха. Моржи прибыли с северо-запада.
— Мы не специалисты по морским млекопитающим, но не припомним, Мы не специалисты по морским млекопитающим, но не припомним, чтобы на берегах Ямала отдыхало сразу столько моржей, - отметили сотрудники института.
Добавим, что моржи совершают регулярные сезонные миграции. Зимние месяцы они проводят на льдах юго-восточной части Баренцева моря, а на лето уходят в Карское море через Карские ворота и вокруг Новой Земли (мыс Желания), где и держатся в районе дрейфующих льдов. Иногда образуют и береговые залежки. Осенью теми же путями моржи возвращаются к местам зимовки.
ИСТОЧНИК KP.RU