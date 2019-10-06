Пожарные Надыма спасли из горящей квартиры два человека
Бдительность надымчан и оперативные действия пожарных помогли ликвидировать возгорание в жилом доме в кратчайшие сроки.
По данным МЧС России ЯНАО, 5 октября в 7 часов утра в пожарную часть города Надыма поступило сообщение о том, что посёлке Лесной произошло возгорание в квартире двухэтажного деревянного трехподъездного жилого дома. К месту вызова незамедлительно выехали сотрудники дежурного караула второй и третьей пожарно-спасательной части. На момент прибытия, во втором подъезде, наблюдалось сильное задымление, из окон квартиры находящейся на первом этаже шёл густой дым.
Выяснилось, что возгорание произошло на первом этаже в трёхкомнатной квартире в одной из жилых комнат.
В ходе тушения пожара было обнаружено и спасено два пострадавших. С признаками отравления угарными газами их передали подоспевшим медикам. Также было эвакуировано из опасной зоны шесть человек. В кротчайшие сроки пожар был локализован в пределах одной квартиры, что не позволило его распространения по всему дому. В 07.25 пожар был полностью потушен. В результате пожара огнем повреждена мебель и бытовая техника, а также комната и коридор на площади 24 квадратных метра. Закопчена квартира по всей площади. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU