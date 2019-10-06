СЕГОДНЯ 12:16 2019-10-06T12:16:42+03:00

Житель Муравленко при покупке аксессуаров для авто стал жертвой мошенников. Фото с сайта pixabay.com

В посылке он получил хлам

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Вместо долгожданного товара для салона любимого авто ямалец в посылке получил ненужный хлам. Мужчина обратился в полицию.

По данным УМВД по ЯНАО, 1 октября, увидев в социальной сети «Facebook» рекламу интернет-магазина автомобильных аксессуаров, заявитель заполнил заявку на приобретение товара по акции. После оплаты заказа в почтовом отделении выяснилось, что доставленный товар не соответствует заявленным требованиям.

Сумма ущерба составила более 5 000 рублей. Полицейскими проводится расследование, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Полицейские Муравленко отмечают увеличение случаев мошенничества использованием сети Интернет путем покупки товаров и услуг в интернет – магазинах с предоплатой.

ИСТОЧНИК KP.RU