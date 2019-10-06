2019-10-06T09:05:38+03:00
Общество

Губернатор Ямала пообещал, что цены на авиабилеты до Тюмени станут ниже

Жители округа просят субсидировать маршруты
Алена Кульмухаметова
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Губернатор Ямала пообещал, что цены на авиабилеты до Тюмени станут нижеГубернатор Ямала пообещал, что цены на авиабилеты до Тюмени станут нижеФото: Татьяна Коркина
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в ходе прямого эфира в Instagram 5 октября пообещал, что билеты на рейс СалехардТюмень станут дешевле.

Тему глава региона поднял не случайно. Большинство вопросов, поступивших в ходе эфира, касались жилья, дорог и аваиасообщения.

Так, один из подписчиков аккаунта губернатора спросил, почему стоимость авиабилета от Салехарда до Тюмени составляет 10 тысяч рублей за полтора часа лёта.

Дмитрий Артюхов отметил, что, действительно, цена непомерно высока, но вопрос будет решаться:

- Сейчас это направление не субсидируется, но сделаем всё, чтобы его стоимость уменьшилась, — заявил он.

Дмитрий Артюхов отметил, что там, где есть конкуренция, цены сдерживались. Таким примером является авиакомпания «Аэрофлот», летавшая по рейсу Салехард — Москва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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