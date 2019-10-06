2019-10-06T06:57:42+03:00
Общество

Погода на Ямале 6 октября: солнечно и тепло

В северных районах дождь и мокрый снег
Алена Кульмухаметова
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Погода на Ямале 6 октября: солнечно и тепло. Фото из группы "Надым" в соцсети ВКонтактеПогода на Ямале 6 октября: солнечно и тепло. Фото из группы "Надым" в соцсети ВКонтакте
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В воскресенье 6 октября на юге Ямало-Ненецкого автономного округу ожидается солнечная и теплая погода. Воздух прогреется +10 градусов. Меньше повезет северным районам – синоптики обещают сильный ветер и дожди со снегом. В Ноябрьске, Муравленко и Губкинском в течение дня будет переменная облачность. Солнце выглянет из-за туч ближе к вечеру. Воздух прогреется до +9, +10 градусов. Умеренный ветер подует с юго-запада. В Тарко-Сале столбик термометра покажет +8, +9 градусов. В течение дня синоптики обещают дожди и достаточно сильный ветер с порывами до 12 метров в секунду.

В Новом Уренгое днем будет +6 градусов и дожди с утра до вечера. В Надыме потеплее – в первой половине дня воздух прогреется до +8, +10 градусов. Дождь пройдет с утра. Будьте осторожны – ожидается сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду.

Жителям Тазовского синоптики обещают сильный дождь со снегом. Термометр за окном покажет от 0 до +6 градусов. Ветер умеренный с порывами до 15 метров в секунду.

В Красноселькупе весь день будут идти дожди. Воздух прогреется до +2,+6 градусов, ветер умеренный с порывами до 15 метров в секунду.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги температура воздуха лишь слегка перевалит за отметку 0 – днем синоптики обещают +1, +2 градусов. С утра пройдет сильный дождь со снегом, но уже днем из-за туч выглянет солнце. С юга-запада подует свежий ветер с порывами до 15 метров в секунду.

В Мужах и Яр-Сале также с утра ожидается сильный дождь. Днем будет малооблачно. Воздух прогреется до +3, +7 градусов. Ветер умеренный с порывами до 11 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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