В Салехарде перекрыта для движения транспорта улица Обская
На три дня в окружной столице Ямала перекроют движение по улице Обская из-за ремонтных работ. Об этом сообщает «Коммунальщик Салехарда» во ВКонтакте.
- С 5 октября по 7 октября 2019 года, в связи с проведением работ по устройству сетей ТВС на автомобильной дороге улицы Обская - движение всех видов транспортных средств по данной автомобильной дороге общего пользования будет ограничено. Приносим свои извинения за доставленные неудобства! Просим жителей и гостей Салехарда обращать внимание на дорожные знаки, установленные на участках, где идут ремонтные работы не нарушать правила дорожного движения, - говорится в сообщении.
Владельцев автомобилей рекомендуют заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU