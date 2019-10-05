В Салехарде перекрыта для движения транспорта улица Обская

СЕГОДНЯ 15:54 2019-10-05T15:54:33+03:00

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На три дня в окружной столице Ямала перекроют движение по улице Обская из-за ремонтных работ. Об этом сообщает «Коммунальщик Салехарда» во ВКонтакте.

- С 5 октября по 7 октября 2019 года, в связи с проведением работ по устройству сетей ТВС на автомобильной дороге улицы Обская - движение всех видов транспортных средств по данной автомобильной дороге общего пользования будет ограничено. Приносим свои извинения за доставленные неудобства! Просим жителей и гостей Салехарда обращать внимание на дорожные знаки, установленные на участках, где идут ремонтные работы не нарушать правила дорожного движения, - говорится в сообщении.

Владельцев автомобилей рекомендуют заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU