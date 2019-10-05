2019-10-05T14:51:36+03:00
Общество

Тундровики Ямала теперь согласны на прививки

Медикам удалось убедить кочевников в необходимости вакцин
Алена Кульмухаметова
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Тундровики Ямала теперь согласны на прививки. Фото с сайта pixabay.comТундровики Ямала теперь согласны на прививки. Фото с сайта pixabay.com
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Вопросы вакцинации и доступности медицинской помощи для коренных малочисленных народов севера обсуждались накануне на собрании совета представителей КМНС.

По данным пресс-службы администрации Надымского района, ямальские кочевники ранее отказывались от профилактических прививок. Разъяснительная работа медиков помогла повернуть ситуацию в положительную сторону. По последним данным, за 2019 год на вакцинацию согласился 241 человек из числа коренных ямальцев.

- Кроме того, важной также является тема доступности медицинской помощи для коренных северных народов, проживающих в Надымском районе и ведущих кочевой или полукочевой образ жизни. Благодаря цифровому переносному флюорографу выезд специалистов для проведения профосмотров и диспансеризации организовать будет легче. Раньше для этого приходилось привлекать окружной противотуберкулезный отряд, — отметил заместитель главврача надымской больницы Герман Щербань.

ИСТОЧНИК KP.RU

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