СЕГОДНЯ 12:45 2019-10-05T12:45:56+03:00

В Салехарде дети с улицы Королева играют на опасной площадке. Фото с сайта ОНФ ЯНАО

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Активисты ОНФ потребовали от властей Салехарда отремонтировать опасную площадку вблизи дома №28 на улице Королева.

По информации общественников, при проверке они обнаружили торчащие из детской конструкции огромных размеров гвозди и шурупы, острые крючки, поломанные доски. Юные жители дома №28 рассказали активистам, что уже неоднократно получали здесь травмы из-за острых железных штырей, а отсутствие освещения вечером только способствовало этому.

Кроме того, в полуметре от детской площадки активисты ОНФ обнаружили бесхозную территорию с прогнившими досками, которая также является очагом опасности для детей.

Фото с сайта ОНФ ЯНАО

Администрация муниципалитета сослалась на Жилищный кодекс и постановление правительства, где говорится об ответственности управляющей компании за общедомовое имущество и содержание придомовой территории, в том числе и детских площадок. Управляющая компания в свою очередь отрицает причастность к содержанию площадки.

Активисты ОНФ направили обращение в окружную прокуратуру для того, чтобы понять, кто выступает ответственным лицом за обслуживание опасной детской площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU