В Салехарде дети с улицы Королева играют на опасной площадке
Активисты ОНФ потребовали от властей Салехарда отремонтировать опасную площадку вблизи дома №28 на улице Королева.
По информации общественников, при проверке они обнаружили торчащие из детской конструкции огромных размеров гвозди и шурупы, острые крючки, поломанные доски. Юные жители дома №28 рассказали активистам, что уже неоднократно получали здесь травмы из-за острых железных штырей, а отсутствие освещения вечером только способствовало этому.
Кроме того, в полуметре от детской площадки активисты ОНФ обнаружили бесхозную территорию с прогнившими досками, которая также является очагом опасности для детей.
Фото с сайта ОНФ ЯНАО
Администрация муниципалитета сослалась на Жилищный кодекс и постановление правительства, где говорится об ответственности управляющей компании за общедомовое имущество и содержание придомовой территории, в том числе и детских площадок. Управляющая компания в свою очередь отрицает причастность к содержанию площадки.
Активисты ОНФ направили обращение в окружную прокуратуру для того, чтобы понять, кто выступает ответственным лицом за обслуживание опасной детской площадки.
ИСТОЧНИК KP.RU