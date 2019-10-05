СЕГОДНЯ 09:30 2019-10-05T09:30:55+03:00

В Тарко-Сале выбирают лучших специалистов по спорту. Фото с сайта администрации Пуровского района

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Районный конкурс профмастерства «Спортивный Олимп-2019» стартовал 5 октября в культурно-спортивном комплексе «Геолог» Тарко-Сале.

По данным администрации Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа, конкурс проводится по четырём номинациям: «Тренер-преподаватель. Тренер», «Инструктор по физической культуре», «Методист» и «Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре».

Как сообщили в районном управлении по физкультуре и спорту, для участия в конкурсе заявились восемь специалистов, им предстоит пройти два этапа испытаний, в числе которых – мастер-класс.

Победители примут участие в окружном этапе конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU