СЕГОДНЯ 07:03 2019-10-05T07:03:42+03:00

Погода на Ямале 5 октября: солнце и дожди со снегом. Фото из группы "Надым" в соцсети ВКонтакте

Изменить размер текста: A A

В субботу 5 октября в Ямало-Ненецком автономном округе в некоторых районах сухо и солнечно, в других – дожди со снегом. Тепла не ожидается — практически везде столбик термометра не поднимется выше +3+4 градусов.

В Ноябрьске, Губкинском и Тарко-Сале ожидается маловетреная погода и небольшая облачность. Преимущественно без осадков. В Муравленко ближе к вечеру пройдет дождь. Воздух днем прогреется до +4 градусов

В Новом Уренгое и Надыме весь день будет облачно, а столбик термометра покажет +2+3 градуса. В Надыме во второй половине дня ожидаются дожди.

Над Тазовским и Красноселькупом пасмурно. Температура воздуха днем не поднимется выше +2 градусов и сильный ветер.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги в первой половине дня воздух прогреется до +2 градусов, а ближе к вечеру похолодает до нуля. В течение дня синоптики прогнозируют дождь со снегом. Ветер легкий.

Утеплиться следует и жителям Мужей, где днем также пройдет дождь со снегом. Температура воздуха днем +1+2 градуса, ветер слабый.

В Яр-Сале во второй половине дня синоптики обещают сильный дождь. Воздух прогреется до +2 градусов, ветер слабый.

ИСТОЧНИК KP.RU