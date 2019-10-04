В Муравленко разыскивают афериста, представлявшегося сотрудником банка

СЕГОДНЯ 16:01 2019-10-04T16:01:55+03:00

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В Муравленко возбудили уголовное дело о краже денег с банковской карты. 9 000 рублей потерял местный житель. В полиции он рассказал, при каких обстоятельствах это произошло.

Выяснилось, что 2 октября мужчине позвонили с неизвестного абонентского номера. Собеседник представился сотрудником банка и сообщил, что с карты пытаются снять денежные средства. В ходе телефонного разговора незнакомец, введя в заблуждение доверчивого северянина, вынудил назвать пароли безопасности, поступившие на телефон, в результате чего произошло списание денег. Полицейскими устанавливают личность причастного к совершению преступления, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Правоохранители призывают граждан проявлять бдительность, общаясь с неизвестными лицами. Если на мобильный телефон поступает звонок или приходит смс-сообщение о блокировке или списании суммы с карты, никогда нельзя перезванивать по указанному номеру телефона.

Проверить безопасность денежных средств, можно позвонив по номеру телефона, указанному на банковской карте, придя в банк лично, проверив баланс через банкомат или с помощью онлайн-банка.

ИСТОЧНИК KP.RU