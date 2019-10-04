2019-10-04T15:43:42+03:00
Общество

Глава Надымского района принял участие в посадке деревьев

Город украсили 50 сосен
Анна Полякова
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Глава Надымского района принял участие в посадке деревьев Фото: nadymregion.ruГлава Надымского района принял участие в посадке деревьев Фото: nadymregion.ru
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В Надыме продолжается экологическая кампания по озеленению города. Сегодня, 4 октября, высадили деревья в городском парке и на кольцевой авторазвязке по улице Зверева. Примечательно, что на этот раз город украсили 50 сосен, устойчивых к суровым морозам Крайнего Севера.

Участниками этого субботника стали организации и предприятия, районная администрация, депутаты, работники лесхоза, добровольцы, представители общественности. За лопату взялся и глава Надымского района Леонид Дяченко.

- Экологические акции и по уборке территории города и по посадке деревьев обязательно будут продолжены, - заверили в районной администрации, - поскольку подобные социально значимые мероприятия объединяют надымчан в их бережном отношении к городу и природе, в желании сделать Надым уютным, комфортным и экологически благополучным городом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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