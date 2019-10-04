2019-10-04T14:57:37+03:00
Происшествия

В Лабытнанги ждет суда пенсионер, едва не убивший женщину топором

Ей чудом удалось сбежать от разъяренного сожителя
Анна Полякова
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В Лабытнанги ждет суда пенсионер, едва не убивший женщину топоромВ Лабытнанги ждет суда пенсионер, едва не убивший женщину топоромФото: Ольга Крыльцова
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В Лабытнанги судят пенсионера, который чуть не убил свою избранницу топором по голове. Расследование уголовного дела завершено. 60-летнему мужчине предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство.

22 июня в квартире между пожилыми сожителями произошел конфликт. Пьяный мужчина схватился за топор. Он нанес 61-летней женщине не менее 5 ударов обухом по голове. Ей чудом удалось сбежать от разъяренного изверга. Обеспокоенные происходящим соседи вызвали ей скорую помощь и полицию.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, мужчина уже был судим за совершение особо тяжкого преступления против личности. Теперь его судьбу будет решать суд. В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину рецидивиста. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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