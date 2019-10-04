2019-10-04T14:16:49+03:00
Общество

Переправа Салехард-Лабытнанги возобновила работу после штормового ветра

На линии все шесть паромных составов
Анна Полякова
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Переправа Салехард-Лабытнанги возобновила работу после штормового ветра Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОПереправа Салехард-Лабытнанги возобновила работу после штормового ветра Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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На переправе через реку Обь возобновилось движение судов. На маршруте Салехард-Лабытнанги вновь все шесть паромных составов. К перевозке пассажиров и транспорта они приступили 15.15, когда стих штормовой ветер, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Напомним, в первой половине дня 4 октября, как и прогнозировали метеорологи, в районе реки поднялся сильный ветер. Его порывы достигали 20 м/с при том, что разрешённый максимум для работы паромов – это ветер до 17 метров в секунду. Главная переправа Ямала приостановила работу по погодным условиям в 11.00.

Информация о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046.

ИСТОЧНИК KP.RU

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