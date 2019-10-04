За «Кубок Ямал» будут бороться 50 сильнейших атлетов страны

СЕГОДНЯ 14:06 2019-10-04T14:06:41+03:00

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В Ноябрьске с 4 октября стартуют Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике «Кубок Ямала» среди мужчин и женщин.

В состязаниях принимают участие свыше 50 спортсменов. Это команды из Лангепаса, Сургута, Челябинской области, Екатеринбурга, Тюмени и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Соревнования проходят в спортивно-оздоровительном комплексе «Зенит» им. Юрия Морозова».

Накануне соревнований, почётный гость мероприятия - Президент федерации тяжелой атлетики России, Заслуженный мастер спорта России, чемпион мира по тяжелой атлетике (1997 г.) Максим Агапитов провел тренировку и мастер-класс.

Как отметили в департаменте по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа, соревнования проводятся с целью популяризации и развития тяжелой атлетики на территории РФ и широкого вовлечения населения в систематические занятия спортом, формирования здорового образа жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU