2019-10-04T13:52:43+03:00
Общество

На Ямале 11 тысяч учителей отмечают профессиональный праздник

Губернатор региона поздравил педагогов и пожалел им новых успехов
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале 11 тысяч учителей отмечают профессиональный праздникНа Ямале 11 тысяч учителей отмечают профессиональный праздник
Изменить размер текста:

Ямальская система образования - одна из лучших в стране. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, поздравляя с профессиональным праздником учителей. Он отметил, что сегодня перед учителями региона стоит серьёзная задача - справиться с вызовами времени, чтобы наши дети в эпоху гаджетов получали качественные и разносторонние знания, учились делать осознанный выбор в пользу будущей профессии

- Искренне благодарю ветеранов и работников педагогического труда за творческий и ответственный подход к делу, любовь к детям и профессии, вклад в достойное воспитание будущих граждан Ямала и России, - сказал Дмитрий Артюхов, пожелал учителям здоровья, благополучия и новых успехов.

По данным окружного департамента образования, сегодня на Ямале трудится около 11 тысяч педагогических работников. При этом около 7% из них - молодые специалисты со стажем работы до трех лет, среди которых 172 педагога - победители регионального конкурса для лучших выпускников вузов «Новый учитель Ямала».

Качество работы учителей подчеркивают и достижения их учеников. В 2018-2019 учебном году на Ямале завершили обучение в школах более 3400 выпускников. Из них 219 человек награждены золотыми медалями «За особые успехи в учении» и поощрены денежной премией. Девятнадцать выпускников по результатам ЕГЭ-2019 набрали максимальный балл (100) по различным предметам школьной программы, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Муравленко разыскивают афериста, представлявшегося сотрудником банка
Глава Надымского района принял участие в посадке деревьев
В Лабытнанги ждет суда пенсионер, едва не убивший женщину топором
Переправа Салехард-Лабытнанги возобновила работу после штормового ветра
За «Кубок Ямал» будут бороться 50 сильнейших атлетов страны
В Ноябрьске может появиться новый арт-объект - интерактивный «Ямал»
Ямальская прокуратура закрыла сайты с запрещенными способами покупки лекарств
В Надыме закрыли из-за пневмонии еще одну школу
На Ямале главе ОПГ, заработавшей на мигрантах 2 миллиона рублей, дали срок
В Губкинском судят двоих грубиянов, затащивших полицейского в реку
Градоначальник Салехарда проверил строительство дорог и детских площадок
Новоуренгоец поверил мошеннику, «спасавшему» деньги на банковской карте
В Тазовском впервые прошёл фестиваль «Стенограффия»
АО «Транснефть –Сибирь» передало в дар тюменским библиотекам и общественным организациям спецвыпуски журнала «Историк»