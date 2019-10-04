На Ямале 11 тысяч учителей отмечают профессиональный праздник

СЕГОДНЯ 13:52 2019-10-04T13:52:43+03:00

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Ямальская система образования - одна из лучших в стране. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, поздравляя с профессиональным праздником учителей. Он отметил, что сегодня перед учителями региона стоит серьёзная задача - справиться с вызовами времени, чтобы наши дети в эпоху гаджетов получали качественные и разносторонние знания, учились делать осознанный выбор в пользу будущей профессии

- Искренне благодарю ветеранов и работников педагогического труда за творческий и ответственный подход к делу, любовь к детям и профессии, вклад в достойное воспитание будущих граждан Ямала и России, - сказал Дмитрий Артюхов, пожелал учителям здоровья, благополучия и новых успехов.

По данным окружного департамента образования, сегодня на Ямале трудится около 11 тысяч педагогических работников. При этом около 7% из них - молодые специалисты со стажем работы до трех лет, среди которых 172 педагога - победители регионального конкурса для лучших выпускников вузов «Новый учитель Ямала».

Качество работы учителей подчеркивают и достижения их учеников. В 2018-2019 учебном году на Ямале завершили обучение в школах более 3400 выпускников. Из них 219 человек награждены золотыми медалями «За особые успехи в учении» и поощрены денежной премией. Девятнадцать выпускников по результатам ЕГЭ-2019 набрали максимальный балл (100) по различным предметам школьной программы, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU