В Ноябрьске может появиться новый арт-объект - интерактивный «Ямал»

СЕГОДНЯ 13:38 2019-10-04T13:41:43+03:00

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Жители Ноябрьска поддержали проект «Арт-объект интерактивные буквы Ямал». Как отметила автор идеи Регина Кирчун, это станет не просто украшением города, но и местом для интересного времяпрепровождения. Высота каждой буквы – 3 метра, глубина – 1,5 метра. Буква «Я» представлена разноцветным сердцем, олицетворяющим теплые души северных людей, буква «М» дополнена шведской стенкой для юных спортсменов, «А» - это скалодром, а на букве «Л» установлены качели.

- Таким образом, «ЯМАЛ» - арт-объект, где каждый ноябрянин от мала до велика найдет себе занятие! По вечерам объект будет освещаться цветными светодиодами, что придаст микрорайону дополнительный шарм, наполнит уютом и украсит любимый город – Ноябрьск, - поделилась с горожанами Регина.

Месторасположением объекта может стать перекресток ул. Муравленко с ул. 60 лет СССР, хотя были высказаны предложения рассмотреть возможность установки такого арт-объекта в другой части города, сообщает администрация Ноябрьска.

ИСТОЧНИК KP.RU