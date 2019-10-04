Ямальская прокуратура закрыла сайты с запрещенными способами покупки лекарств

СЕГОДНЯ 13:19 2019-10-04T13:23:56+03:00

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Прокуратура Приуральского района выявила четыре сайта, на которых содержалась запрещенная информация. В ходе мониторинга глобальной Сети сотрудники ведомства обнаружили интернет-ресурсы, на которых размещались способы дистанционного приобретения различных лекарственных препаратов, в том числе отпускаемых по рецептам врача, а также не зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации.

При этом, прокуратура отмечает, что законодательством запрещается распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. Правоохранители направили в суд исковые заявления о признании информации запрещенной.

В результате требования прокурора удовлетворены в полном объеме, адоступ к указанным сайтам заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU