В Надыме закрыли из-за пневмонии еще одну школу

СЕГОДНЯ 12:40 2019-10-04T12:43:13+03:00

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В Надыме на карантин по пневмонии закрыли школу №5. Дети будут заниматься дистанционно, как и в школе № 3, которая приостановила работу 1 октября. Напомним, десятидневный карантин в ней объявили в связи с выявлением четырех случаев заболевания внебольничной пневмонии.

Школьники продолжат выполнять задания, весь необходимый материал будут изучать дистанционно, а после завершения всех профилактических мероприятий закрепят знания под руководством педагогов, сообщили в администрации Надымского района.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по ЯНАО, за предыдущую неделю в медучреждения диагнозом внебольничная пневмония обратились 104 человека. Госпитализировано 95 человек. В основном это люди 40-64 лет, чуть меньше школьников 7-14 лет. Отмечается, что в двух случаях заболевание протекает в тяжелой форме.

С диагнозом ОРВИ обратилось 5813 человек. Показатель заболеваемости ниже порогового значения на 1,6% и составил 107,3 случаев на 10 тысяч населения. Вирусов гриппа не зарегистрировано.

В предэпидемический сезон среди населения округа запланировано привить против гриппа 241 231 человека. Уже вакцинировано 104 923 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU