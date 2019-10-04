На Ямале главе ОПГ, заработавшей на мигрантах 2 миллиона рублей, дали срок

СЕГОДНЯ 12:18 2019-10-04T12:21:30+03:00

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В Ноябрьске глава ОПГ, зарабатывавшая на иностранцах, пыталась оспорить решение суда. Женщину осудили за криминальный бизнес и приговорили к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Как сообщает прокуратура ЯНАО, бизнес-леди в январе 2015 года создала преступную группа, которая действовала по октябрь 2017 года. За это время «предприятие» поставило на миграционный учет 32 иностранных гражданина – граждане республики Таджикистан и Республики Азербайджан. За оказанные услуги злоумышленники получили свыше 2,5 млн. руб.

В ходе предварительного расследования глава группы заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Она сообщила обо всех эпизодах преступной деятельности, дала показания об участии в преступлениях других лиц, информацией о которых правоохранительные органы не располагали.

В результате суд приговорил ее к 3 годам колонии общего режима. Осужденную взяли под стражу в зале суда, однако она сочла приговор слишком суровым. Защитник обжаловал его в суд апелляционной инстанции, но безуспешно, его доводы отклонены. Между тем, с осуждённой взыщут и полученные ею 2,5 млн. руб.

Уголовное дело в отношении четырех соучастников выделено в отдельное производство и находится на рассмотрении в суде, отметили в региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU