2019-10-04T12:21:30+03:00
Происшествия

На Ямале главе ОПГ, заработавшей на мигрантах 2 миллиона рублей, дали срок

Женщина пыталась оспорить решение суда
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале главе ОПГ, заработавшей на мигрантах 2 миллиона рублей, дали срокНа Ямале главе ОПГ, заработавшей на мигрантах 2 миллиона рублей, дали срокФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Ноябрьске глава ОПГ, зарабатывавшая на иностранцах, пыталась оспорить решение суда. Женщину осудили за криминальный бизнес и приговорили к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Как сообщает прокуратура ЯНАО, бизнес-леди в январе 2015 года создала преступную группа, которая действовала по октябрь 2017 года. За это время «предприятие» поставило на миграционный учет 32 иностранных гражданина – граждане республики Таджикистан и Республики Азербайджан. За оказанные услуги злоумышленники получили свыше 2,5 млн. руб.

В ходе предварительного расследования глава группы заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Она сообщила обо всех эпизодах преступной деятельности, дала показания об участии в преступлениях других лиц, информацией о которых правоохранительные органы не располагали.

В результате суд приговорил ее к 3 годам колонии общего режима. Осужденную взяли под стражу в зале суда, однако она сочла приговор слишком суровым. Защитник обжаловал его в суд апелляционной инстанции, но безуспешно, его доводы отклонены. Между тем, с осуждённой взыщут и полученные ею 2,5 млн. руб.

Уголовное дело в отношении четырех соучастников выделено в отдельное производство и находится на рассмотрении в суде, отметили в региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ямальская прокуратура закрыла сайты с запрещенными способами покупки лекарств
В Надыме закрыли из-за пневмонии еще одну школу
В Губкинском судят двоих грубиянов, затащивших полицейского в реку
Градоначальник Салехарда проверил строительство дорог и детских площадок
Новоуренгоец поверил мошеннику, «спасавшему» деньги на банковской карте
В Тазовском впервые прошёл фестиваль «Стенограффия»
АО «Транснефть –Сибирь» передало в дар тюменским библиотекам и общественным организациям спецвыпуски журнала «Историк»
На Ямале выбрали лучших штукатуров
Переправа через Обь приостановила работу из-за штормового ветра
Детям, пострадавшим от нападения животных на Ямале, выплатят полмиллиона рублей
Юные архивисты Ямала стали победителями Всероссийского конкурса
На ямальской трассе иномарка влетела под буровую установку
На Ямале за пять лет планируют расселить миллион аварийных квадратных метров
В Пурпе открывается первый парк
Оленеводы Ямала и Финляндии обменяются опытом
В Красноселькупе иномарка насмерть сбила пешехода
В Ямальском районе началась призывная кампания
Погода на Ямале 4 октября: похолодание и усиление ветра
В детсаду Тазовского проводят эксперименты с водой
Губкинский музей предлагает «Обокрасть семейку Адамс»
Ночному дебоширу, ударившему полицейского в Ноябрьске, дали условный срок
В Салехарде отметят Всероссийский день ходьбы, чтобы продлить жизнь
Ямальские полицейские поймали серийного мошенника
Глава Ямала пригласил земляков в Инстаграм пообщаться в прямом эфире
На Ямале подвели итоги автомногоборья среди юношей и девушек
Гыданского тундровика, напавшего с ножом на соседа по чуму, отправили в колонию
В двух детсадах Приуральского района сотрудникам не доплатили 2 миллиона рублей