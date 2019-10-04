В Губкинском судят двоих грубиянов, затащивших полицейского в реку

СЕГОДНЯ 11:41 2019-10-04T11:43:58+03:00

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В Губкинском двое мужчин предстанут перед судом за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти. Инцидент произошел 21 июля 2019 года около 14 часов.

По данным следствия, полицейские получили сообщение о происходящей там драке на городском пляже. На место происшествия прибыли сотрудники группы задержания ОВО по г.Губкинский. Правонарушителями оказались двое паяных горожан 38 и 37-лет.

- Полицейские потребовали прекратить противоправные действия, но мужчины публично высказали в их адрес нецензурные, оскорбительные слова, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Кроме того, один из дебоширов схватил правоохранителя за форменную одежду и потащил его в воду, высказывая угрозы.

Как сообщили в ведомстве, уже собрано достаточно доказательств их вины, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU