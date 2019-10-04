Градоначальник Салехарда проверил строительство дорог и детских площадок

СЕГОДНЯ 11:26 2019-10-04T11:27:58+03:00

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ВрИП главы администрации города Ивана Кононенко провел выездное совещание, в ходе которого он посетил объекты «Комфортной городской среды». Среди них детские площадки в микрорайонах Солнечный и Юбилейный, открытие которых планируется уже в эту субботу.

Градоначальник сделал замечание, отметив, что на площадке в Юбилейном грязно и нет плавного подъёма - мамам с колясками это доставит неудобства. Подрядчик обещал все исправить и навести последний лоск. Площадки удалось сделать на сэкономленные средства, образовавшиеся при реализации проектов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Места выбраны не случайно, жители этих микрорайонов не раз обращались с просьбой в администрацию города.

Далее Иван Кононенко посетил микрорайон Удача, где полным ходом идут работы по капремонту автодорог. Островная часть асфальта уже положена, кое-где осталось уложить бордюры. Подрядчики обещали взяться за работы в начале ул. Казачья. На этом участке две большие лужи, которые предварительно придется выкачать и потом уже засыпать и выравнивать дорогу. Эта часть дороги будет исполнена в шебеночном исполнении. «Асфальтовая одежда» на ней появится в будущем году.

- Проект, который был рассчитан на 2 года - мы по большей части закрываем в этом году, - отметил Иван Кононенко.

ИСТОЧНИК KP.RU