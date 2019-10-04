Новоуренгоец поверил мошеннику, «спасавшему» деньги на банковской карте

СЕГОДНЯ 11:09 2019-10-04T11:12:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новом Уренгое возбудили уголовное дело о мошенничестве. На уловку, которую давно практикуют аферисты, попался доверчивый мужчина. Он лишился 77 000 рублей. Когда понял, что его обманули, обратился в полицию с заявлением.

3 октября он рассказал правоохранителям, что ему позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на его имя пытаются оформить кредит и для отмены операции необходимо сообщить данные банковской карты и коды в смс-сообщениях.

Мужчина, не усомнился в правдивости слов звонившего и сообщил данные своей банковской карты и коды, которые пришли в смс-сообщении. После этого с его карты были списаны 77 000 рублей.

Уголовное дело завели по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Аферисту грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция рекомендует гражданам при поступлении сомнительных звонков не продолжать разговор, а позвонить на телефон «горячей линии» банка и уточнить интересующие вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU