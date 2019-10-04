В Тазовском впервые прошёл фестиваль «Стенограффия»

СЕГОДНЯ 10:48 2019-10-04T10:50:36+03:00

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В юбилейный для фестиваля «Стенограффия» год посёлок Тазовский стал его участником. Объектом для воплощения замысла райтеров в посёлке стала стена спального корпуса школы-интерната, сообщили в администрации Тазовского района.

Художник из Минска Мария Рудаковская при разработке эскиза вдохновлялась Заполярьем по фотографиям. Результатом работы стала картина, в которой отразилась вся богатая палитра заполярных пейзажей.

Для создания граффити было использовано почти 200 баллончиков с краской 44 цветов. Работа заняла семь дней. На площади почти в 260 квадратных метров развернулся яркий образ северной природы, нежно оберегаемой человеком.

В рамках фестиваля прошёл и мастер-класс для воспитанников школы-интерната – пятиклассники акриловой краской расписали холщовые сумки.

- Я, глядя на неё, вижу, как ребёнок, родившийся в тундре, бережно согревает своими руками и сердцем природу этой земли, всё, что передали ему предки. Таким разноцветьем красок художникам особенно удалось показать красоту и уникальность природы, – поделилась начальник департамента образования администрации Тазовского района Алевтина Тетерина.

ИСТОЧНИК KP.RU