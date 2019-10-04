2019-10-04T10:40:06+03:00
Экономика

АО «Транснефть –Сибирь» передало в дар тюменским библиотекам и общественным организациям спецвыпуски журнала «Историк»

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АО «Транснефть –Сибирь» передало в дар тюменским библиотекам и общественным организациям спецвыпуски журнала «Историк»АО «Транснефть –Сибирь» передало в дар тюменским библиотекам и общественным организациям спецвыпуски журнала «Историк»
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АО «ТранснефтьСибирь» передало в библиотеки, вузы и общественные организации г. Тюмени специальные тематические выпуски журнала «Историк» – «Крым. Страницы истории» и «1917. Русская революция: уроки истории».

Цель проекта – распространение и популяризация знаний в области исторической науки, ознакомление широкой аудитории с объективными историческими фактами.

Журнал «Историк» публикуется с 2015 года. Спецвыпуск «Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней» подготовлен к пятилетию воссоединения Крыма с Россией и посвящен ключевым событиям многовековой истории Крыма. Спецвыпуск «Русская революция: уроки истории» посвящен столетнему юбилею поворотных событий российской истории – революции 1917 года. В 2020 году планируется издание еще двух спецвыпусков: в мае - к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и в ноябре - к 100-летию окончания Гражданской войны в России.

Спецвыпуски издания также переданы в библиотеки населенных пунктов Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Свердловской и Курганской областей, где проживают работники предприятия. Среди получателей – Тюменский региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост», Тюменский литературно-краеведческий центр, Тюменское региональное отделение Российского военно-исторического общества. Отдельно комплект спецвыпусков передан на сторожевой корабль «Ладный» Черноморского флота России, подшефный Тюменской области.

АО «Транснефть – Сибирь» в рамках программы благотворительной деятельности на постоянной основе поддерживает проекты по патриотическому воспитанию молодежи и сохранению культурно-исторического наследия, на протяжении многих лет оказывает помощь общественным и религиозным организациям, учреждениям культуры и образования. В рамках патриотического воспитания подрастающего поколения в библиотеки школ на территории присутствия акционерного общества в 2019 году были переданы комплекты книг серии «Жизнь замечательных людей», рассказывающие о героях и исторических событиях Великой Отечественной войны и русских ученых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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