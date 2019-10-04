2019-10-04T10:10:59+03:00
Общество

Переправа через Обь приостановила работу из-за штормового ветра

Движение паромов по маршруту Салехард – Лабытнанги временно прекратилось в 11.00
Анна Полякова
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Переправа через Обь приостановила работу из-за штормового ветра Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОПереправа через Обь приостановила работу из-за штормового ветра Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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Главная переправа Ямала 4 октября приостановила работу по погодным условиям. Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, движение паромов по маршруту СалехардЛабытнанги временно прекратилось в 11.00. Сильный ветер мешает безопасному движению судов.

На данный момент порывы ветра в районе реки Обь достигают 20 метров в секунду. Напомним, разрешённый максимум для работы паромов – это ветер до 17 метров в секунду.

Информация о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046.

ИСТОЧНИК KP.RU

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