Переправа через Обь приостановила работу из-за штормового ветра
Движение паромов по маршруту Салехард – Лабытнанги временно прекратилось в 11.00
Переправа через Обь приостановила работу из-за штормового ветра Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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Главная переправа Ямала 4 октября приостановила работу по погодным условиям. Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, движение паромов по маршруту Салехард – Лабытнанги временно прекратилось в 11.00. Сильный ветер мешает безопасному движению судов.
На данный момент порывы ветра в районе реки Обь достигают 20 метров в секунду. Напомним, разрешённый максимум для работы паромов – это ветер до 17 метров в секунду.
Информация о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046.
ИСТОЧНИК KP.RU