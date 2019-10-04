2019-10-04T10:22:58+03:00
Общество

На Ямале выбрали лучших штукатуров

Победители конкурса будут защищать честь региона в УрФО
Анна Полякова
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На Ямале выбрали лучших штукатуров Фото: yanao.ruНа Ямале выбрали лучших штукатуров Фото: yanao.ru
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В Салехарде завершился региональный этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!». На этот раз своё мастерство продемонстрировали штукатуры. За звание лучшей боролись пять бригад из Салехарда и Лабытнанги.

В первый день конкурса участники писали теоретический экзамен. Затем приступили к штукатурке внутренних стен строящегося объекта «Многоквартирный жилой дом» по улице Карла Маркса в Салехарде. Для выполнения этого задания потребовалось несколько часов упорного и слаженного труда бригад, ещё полтора часа ушло на строгое судейство.

По итогам конкурса, лучшими в этом году стали штукатуры, работающие у индивидуального предпринимателя. За первое место полагается премия в размере 210 тысяч рублей на бригаду из трех человек (по 70 тысяч рублей каждому), за второе место – 150 тысяч рублей на команду (по 50 тысяч рублей каждому), за третье – 90 тысяч рублей (по 30 тысяч рублей каждому). Также наградили и самого юного участника конкурса, вручив ему спецпремию в размере семи тысяч рублей. Обладатели первого места будут защищать честь Ямала на конкурсе в УрФО.

- Сейчас немало молодежи мечтает получить офисную профессию, но при этом забывает, что офисы тоже должен кто-то строить. И быть строителем точно также значимо, как быть юристом или экономистом, - поделился мнением о конкурсе заместитель директора окружного департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Виталий Бучков.

Напомним, конкурс «Славим человека труда!» в 2015 году получил статус федерального. Проект направлен на изменение ситуации на рынке труда в связи с острым дефицитом квалифицированных рабочих кадров, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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