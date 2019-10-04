Детям, пострадавшим от нападения животных на Ямале, выплатят полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 09:35 2019-10-04T09:39:08+03:00

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За 9 месяцев 2019 года суды рассмотрено 26 исковых заявлений, предъявленных в связи с нападениями безнадзорных и домашних животных, сообщает прокуратура ЯНАО. В результате в пользу детей взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 494 тыс. рублей.

Так, например, прокуратура Лабытнанги потребовала компенсировать ребенку моральный вред, причиненный нападением бродячей собаки. Обязанность по отлову безнадзорных животных по закону возложена на орган местного самоуправления, который данные полномочия не выполнил, отметили в ведомстве.

Между тем, ребенок получил не только физические, но и нравственные страдания. Прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с местной администрации компенсации. В пользу пострадавшего ребенка взыскано 15 тыс. рублей.

Однако даже после судебного решения власти города не приступила к его исполнению, а обжаловали в вышестоящий суд, но безуспешно. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU