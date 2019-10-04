2019-10-04T09:21:43+03:00
Общество

Юные архивисты Ямала стали победителями Всероссийского конкурса

Первое получил Артём Айдаков с работой на тему «Театральная жизнь Салехарда в годы Великой отечественной войны»
Анна Полякова
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Юные архивисты Ямала стали победителями Всероссийского конкурса Фото: yanao.ruЮные архивисты Ямала стали победителями Всероссийского конкурса Фото: yanao.ru
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Ямальские гимназисты стали призерами VII Всероссийского конкурса «Юный архивист». В этом году в нем участвовали 255 работ из 48 регионов страны, что стало абсолютным рекордом за всё время его проведения.

От ЯНАО свои труды представили трое учащихся МАОУ «Обдорская гимназия» Салехарда. Все они заняли призовые места. Первое получил Артём Айдаков, написавший конкурсную работу на тему «Театральная жизнь Салехарда в годы Великой отечественной войны». Второе место досталось Илье Высоцкому, третье – Дмитрию Медведеву. Ребята не первый год вместе со своим научным руководителем Еленой Братухиной изучают архивные документы и пишут исследования.

Кстати, во время презентации нового здания Госархива ЯНАО, которая состоялась первого октября, юные архивисты рассказали губернатору Дмитрию Артюхову и руководителю Федерального архивного агентства Андрею Артизову о проведённой исследовательской работе.

Руководитель Росархива предложил ребятам подумать о том, чтобы и самим пополнять фонды документами – проводить интервью с выдающимися ямальцами. Эту идею поддержал и глава региона, передает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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