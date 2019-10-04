На ямальской трассе иномарка влетела под буровую установку

СЕГОДНЯ 09:00 2019-10-04T09:09:10+03:00

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На автодороге «Тарасовское-Харампуровское м/р» в ДТП пострадал пассажир иномарки. Авария произошла 3 октября около 19:45. Водитель автомобиля Chevrolet врезался в буровую установку, сообщает Госавтоинспекция ЯНАО. В результате ДТП пассажир легковушки получил различные травмы.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и один травмирован.

С начала 2019 года в 3369 зарегистрированных ДТП 17 человек погибли и 403 травмированы, в их числе 51 ребёнок.

ИСТОЧНИК KP.RU