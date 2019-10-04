2019-10-04T08:52:59+03:00
Экономика

На Ямале за пять лет планируют расселить миллион аварийных квадратных метров

В новые квартиры переедет каждый восьмой житель региона
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале за пять лет планируют расселить миллион аварийных квадратных метров Фото: yanao.ruНа Ямале за пять лет планируют расселить миллион аварийных квадратных метров Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал вице-премьеру Виталию Мутко о расселении аварийных домов на Ямале, которое проходит в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Встреча состоялась в Москве 3 октября.

По словам главы региона, для Севера одной из самых актуальных задач остаётся ликвидация аварийного фонда, и сообщил, что округ планирует в четыре раза увеличить темпы расселения непригодных для проживания домов.

- Мы приняли решение расселить миллион квадратных метров аварийного жилья в течение ближайших пяти лет. В новые квартиры переедет каждый восьмой житель нашего региона. Решение проблемы переселения из старых деревянных домов - наш приоритет. Мы видим поддержку со стороны Правительства России, которое на законодательном уровне предпринимает меры, чтобы упростить процессы расселения и признания домов аварийными, - отметил губернатор.

В 2019 году почти четыре тысячи жителей смогут улучшить жилищные условия. Под расселение попадут дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, а также получившие этот статус позже - для этого на Ямале принята региональная программа.

В ходе встрече разговор пошел и о создании комфортной среды в населённых пунктах. В этом году в округе благоустраивается 97 общественных территорий и 393 дворовых. Все объекты благоустройства выбирались с учетом мнения жителей.

Такая масштабная кампания по созданию комфортной среды в округе проходит впервые. Это превышает плановые значения, установленные национальным проектом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ямальская прокуратура закрыла сайты с запрещенными способами покупки лекарств
В Надыме закрыли из-за пневмонии еще одну школу
На Ямале главе ОПГ, заработавшей на мигрантах 2 миллиона рублей, дали срок
В Губкинском судят двоих грубиянов, затащивших полицейского в реку
Градоначальник Салехарда проверил строительство дорог и детских площадок
Новоуренгоец поверил мошеннику, «спасавшему» деньги на банковской карте
В Тазовском впервые прошёл фестиваль «Стенограффия»
АО «Транснефть –Сибирь» передало в дар тюменским библиотекам и общественным организациям спецвыпуски журнала «Историк»
На Ямале выбрали лучших штукатуров
Переправа через Обь приостановила работу из-за штормового ветра
Детям, пострадавшим от нападения животных на Ямале, выплатят полмиллиона рублей
Юные архивисты Ямала стали победителями Всероссийского конкурса
На ямальской трассе иномарка влетела под буровую установку
В Пурпе открывается первый парк
Оленеводы Ямала и Финляндии обменяются опытом
В Красноселькупе иномарка насмерть сбила пешехода
В Ямальском районе началась призывная кампания
Погода на Ямале 4 октября: похолодание и усиление ветра
В детсаду Тазовского проводят эксперименты с водой
Губкинский музей предлагает «Обокрасть семейку Адамс»
Ночному дебоширу, ударившему полицейского в Ноябрьске, дали условный срок
В Салехарде отметят Всероссийский день ходьбы, чтобы продлить жизнь
Ямальские полицейские поймали серийного мошенника
Глава Ямала пригласил земляков в Инстаграм пообщаться в прямом эфире
На Ямале подвели итоги автомногоборья среди юношей и девушек
Гыданского тундровика, напавшего с ножом на соседа по чуму, отправили в колонию
В двух детсадах Приуральского района сотрудникам не доплатили 2 миллиона рублей