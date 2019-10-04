На Ямале за пять лет планируют расселить миллион аварийных квадратных метров
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал вице-премьеру Виталию Мутко о расселении аварийных домов на Ямале, которое проходит в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Встреча состоялась в Москве 3 октября.
По словам главы региона, для Севера одной из самых актуальных задач остаётся ликвидация аварийного фонда, и сообщил, что округ планирует в четыре раза увеличить темпы расселения непригодных для проживания домов.
- Мы приняли решение расселить миллион квадратных метров аварийного жилья в течение ближайших пяти лет. В новые квартиры переедет каждый восьмой житель нашего региона. Решение проблемы переселения из старых деревянных домов - наш приоритет. Мы видим поддержку со стороны Правительства России, которое на законодательном уровне предпринимает меры, чтобы упростить процессы расселения и признания домов аварийными, - отметил губернатор.
В 2019 году почти четыре тысячи жителей смогут улучшить жилищные условия. Под расселение попадут дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, а также получившие этот статус позже - для этого на Ямале принята региональная программа.
В ходе встрече разговор пошел и о создании комфортной среды в населённых пунктах. В этом году в округе благоустраивается 97 общественных территорий и 393 дворовых. Все объекты благоустройства выбирались с учетом мнения жителей.
Такая масштабная кампания по созданию комфортной среды в округе проходит впервые. Это превышает плановые значения, установленные национальным проектом.
ИСТОЧНИК KP.RU