2019-10-04T08:25:50+03:00
Общество

В Пурпе открывается первый парк

Его разбили в районе храма
Анна Полякова
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В Пурпе открывается первый парк Фото: puradm.ruВ Пурпе открывается первый парк Фото: puradm.ru
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В Пурпе 5 октября в полдень состоится торжественное открытие первого парка. Его разбили в районе храма по программе «Комфортная городская среда».

До праздника члены молодежного совета Пурпе высадили на центральной улице муниципалитета тридцать саженцев берёз и рябин. Высадить деревья осенью решили неспроста - на севере именно в это время года саженцы приживаются лучше.

Улицу выбрали не случайно: она достаточно широкая и зимой при очистке от снега наши деревья не повредят снегоуборочной техникой, отметили в администрации Пуровского района. Работу по озеленению посёлка активисты намерены продолжить и в будущем году.

- Хочется внести вклад в историю посёлка. Озеленить его, сделать более красивым, чтобы люди, которые здесь живут, радовались, - поделилась член молодежного совета Юлия Коршунова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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