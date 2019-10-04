2019-10-04T08:09:34+03:00
Общество

Оленеводы Ямала и Финляндии обменяются опытом

В семинаре участвуют молодые частники из Приуральского района
Анна Полякова
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Ямальские оленеводы в Финляндии поделятся опытом Фото: yanao.ruЯмальские оленеводы в Финляндии поделятся опытом Фото: yanao.ru
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В Финляндии открылся семинар «Этика исследований с коренными жителями Арктики и разработка лучших практик сопроизводства научных и традиционных знаний коренных народов Арктики». В город Рованиеми (провинция Лапландия) приехали молодые оленеводы-частники из Приуральского района Сергей и Янна Кондыгины.

Семинар посвящён вопросам сохранения традиционного хозяйствования в условиях государственного регулирования. Гости посетят территории проживания саамов, познакомятся с их историей и инновациями, изучат опыт использования изгороднего оленеводства на севере Финляндии.

Эти знания ямальские оленеводы планируют использовать на практике и распространять в своих сообществах для сохранения традиционного образа жизни в условиях меняющегося климата и промышленного освоения, отметили в правительстве ЯНАО.

Организаторы обучения – профессоры Флориан Штаммлер и Брюс Форбс - на протяжении многих лет проводили исследования в ЯНАО. Вместе с коллегами из Научного центра изучения Арктики участвовали в совместных грантах. Сотрудничество с Ямалом помогло им составить общую картину о жизни КМНС, изучить лучшие практики сохранения исконной среды проживания и традиционного образа жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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