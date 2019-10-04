В Красноселькупе иномарка насмерть сбила пешехода

СЕГОДНЯ 07:02 2019-10-04T07:02:27+03:00

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В селе Красноселькуп 3 октября в ДТП погиб пешеход. Смертельная авария произошла на улице 70 лет Октября около 18.25. Водитель автомобиля Toyota допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте, сообщает Госавтоинспекция ЯНАО. Травмы в результате ДТП оказались несовместимыми с жизнью. Пешеход скончался до приезда скорой помощи.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано пятнадцать ДТП, в результате которых один человек погиб и один травмирован. С начала 2019 года 3369 зарегистрированных ДТП семнадцать человек погибли и 403 травмированы, в их числе 51 ребёнок.

ИСТОЧНИК KP.RU