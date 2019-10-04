2019-10-04T07:02:27+03:00
Происшествия

В Красноселькупе иномарка насмерть сбила пешехода

Человек перебегал дорогу в неустановленном месте
Анна Полякова
Поделиться:
В Красноселькупе иномарка насмерть сбила пешехода Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ Красноселькупе иномарка насмерть сбила пешехода Фото: Госавтоинспекция Ямала
Изменить размер текста:

В селе Красноселькуп 3 октября в ДТП погиб пешеход. Смертельная авария произошла на улице 70 лет Октября около 18.25. Водитель автомобиля Toyota допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте, сообщает Госавтоинспекция ЯНАО. Травмы в результате ДТП оказались несовместимыми с жизнью. Пешеход скончался до приезда скорой помощи.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано пятнадцать ДТП, в результате которых один человек погиб и один травмирован. С начала 2019 года 3369 зарегистрированных ДТП семнадцать человек погибли и 403 травмированы, в их числе 51 ребёнок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале за пять лет планируют расселить миллион аварийных квадратных метров
В Пурпе открывается первый парк
Оленеводы Ямала и Финляндии обменяются опытом
В Ямальском районе началась призывная кампания
Погода на Ямале 4 октября: похолодание и усиление ветра
В детсаду Тазовского проводят эксперименты с водой
Губкинский музей предлагает «Обокрасть семейку Адамс»
Ночному дебоширу, ударившему полицейского в Ноябрьске, дали условный срок
В Салехарде отметят Всероссийский день ходьбы, чтобы продлить жизнь
Ямальские полицейские поймали серийного мошенника
Глава Ямала пригласил земляков в Инстаграм пообщаться в прямом эфире
На Ямале подвели итоги автомногоборья среди юношей и девушек
Гыданского тундровика, напавшего с ножом на соседа по чуму, отправили в колонию
В двух детсадах Приуральского района сотрудникам не доплатили 2 миллиона рублей