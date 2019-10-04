В Ямальском районе началась призывная кампания

СЕГОДНЯ 06:25 2019-10-04T06:25:03+03:00

В 2019 году планируется призвать больше на военную службу

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В Ямальскойм районе 1 октября дали старт призывной кампании. Новобранцы из Яр-Сале, Панаевска и Салемала, подлежащие призыву, проходят медицинское освидетельствование в районной больнице.

Как сообщает районная администрация, в конце месяца обследование смогут пройти призывники из северных посёлков. В 2019 году на военную службу ланируется призвать больше, чем в прошлом – 50 человек.

В ноябре первые группы призывников начнут комплектовать и отправлять на окружной сборный пункт в Ноябрьске.

ИСТОЧНИК KP.RU