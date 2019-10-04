2019-10-04T05:27:46+03:00
Общество

Погода на Ямале 4 октября: похолодание и усиление ветра

Температура воздуха +3... +5 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 4 октября: похолодание и усиление ветра Фото: pixabay.comПогода на Ямале 4 октября: похолодание и усиление ветра Фото: pixabay.com
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В пятницу, 4 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +4 градуса, пасмурно, небольшой дождь в течение дня. Ветер – юго-западный 13 м/с с порывами до 20 м/с.

В Ноябрьске +5 градусов, облачно, дождь – в первой половине дня. Ветер –западный 6 м/с.

В Новом Уренгое +4 градуса, пасмурно, дождь – утром и вечером. Ветер –западный 10 м/с.

В Надыме +4 градуса, пасмурно. Кратковременный дождь пройдет вечером. Ветер – западный 9 м/с с порывами до 19 м/с.

В Губкинском +5 градусов, облачно, без осадков. Ветер –западный 7 м/с.

В Тарко-Сале +4 градуса, облачно, небольшой дождь. Западный ветер будет дуть со скоростью 6 м/с.

В Муравленко + 5 градусов, пасмурно, дождь пройдет только утром. Ветер западный 8 м/с.

В Лабытнанги +3 градуса, пасмурно, дождь. Ветер юго-западный 13 м/с с порывами до 20 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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