2019-10-03T16:04:25+03:00
Общество

В детсаду Тазовского проводят эксперименты с водой

В педагогической сессии участвовала Воспитатель года России-2018
Анна Полякова
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В детсаду Тазовского проводят эксперименты с водой Фото: tasu.ruВ детсаду Тазовского проводят эксперименты с водой Фото: tasu.ru
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В детсаду «Радуга» Тазовского прошла двухдневная педагогическая сессия. Воспитатель года России-2018 Анастасия Шлемко поделилась опытом работы с педагогами Тазовского района.

Участники семинара познакомились с методами и приемами профессиональной деятельности создателя проекта «Наука маленького роста» и приняли участие в мастер-классах по работе с детьми. Во время занятий педагоги увидели, как на практике применить авторскую методику в своей работе, а детсадовцы стали участниками любопытных экспериментов и узнали о силе притяжения и свойствах воды.

В завершении мероприятия педагоги района поучаствовали в активной лекции о развитии познавательного интереса и исследовательского поведения детей через эксперимент.

- Педагоги могли воочию увидеть, как можно использовать экспериментирование в работе, как построить занятия, чтобы развивать детскую непосредственность и любознательность - отметила заведующий сектором дополнительного образования профильного департамента района Наталья Мельник.

Воспитатели отдаленных поселений района смогут поприсутствовать на педагогической сессии дистанционно – для них подготовлена видеозапись всех занятий. Полученный педагогический опыт тазовские педагоги планируют применить при подготовке к предстоящему конкурсу профессионального мастерства «Лучший воспитатель Ямала».

ИСТОЧНИК KP.RU

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