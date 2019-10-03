Губкинский музей предлагает «Обокрасть семейку Адамс»

СЕГОДНЯ 15:30 2019-10-03T15:32:36+03:00

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Губкинский музей освоения Севера собирается проводить тематические квесты для взрослых. Предварительно хранилище истории получило одобрение от горожан.

На платформе «Решай» информационного портала «Живем на Севере» закончился опрос на эту тему. Горожан спросили, хотели бы они, чтобы в вечернее время в пятницу с 19.00 до 20.00 в музее проходили тематические квесты для взрослых. Большинсво опрошенных ответили утвердительно, пожелав посещать вечером музей, чтобы весело и с пользой проводить свое свободное время.

После этого директор музея Елена Калитенко провела рабочее совещание с сотрудниками научно-методического отдела. Был разработан план по реализации предложения.

Потребуется создание и закупка дополнительных материалов и антуража, а также – территория для проведения мероприятия, например, в выставочных залах в период демонтажа и – в исключительных случаях – на базе некоторых тематических выставок, отметили в администрации города.

Планируется, что квесты будут приурочены к праздничным мероприятиям и Всероссийским акциям. 5 января 2020 года состоится тематический квест для взрослых «Обокрасть семейку Адамс», а 18 мая квест приурочат ко Всероссийской акции «Ночь музеев».

ИСТОЧНИК KP.RU