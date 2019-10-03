Ночному дебоширу, ударившему полицейского в Ноябрьске, дали условный срок

СЕГОДНЯ 15:04 2019-10-03T15:12:26+03:00

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Жителя Ноябрьска, ударившего полицейского, привлекли к ответственности. Инцидент произошел рано утром 2 июня 2019 года. В дежурную часть полиции поступило сообщение от горожанки, которая жаловалась на шумных соседей.

Она рассказала, что пара скандалит и шумит, на ее неоднократные просьбы вести себя тише не реагирует. Чтобы разобраться в ситуации, на место выехал наряд патрульно-постовой службы ОМВД России по г. Ноябрьску.

Дверь квартиры была открыта, из нее доносились громкие голоса, играла музыка. Все находившиеся в ней были пьяны. Правоохранители потребовали тишины в ночное время, но хозяева не реагировали.

Один из мужчин вел себя агрессивно, требовал, чтобы полицейские покинули квартиру и пытался спровоцировать конфликт. Кроме того, мужчина подошел к сержанту полиции и ударил его в грудь.

Дебошира судили по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Суд вынес назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU