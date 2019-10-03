Ночному дебоширу, ударившему полицейского в Ноябрьске, дали условный срок
Жителя Ноябрьска, ударившего полицейского, привлекли к ответственности. Инцидент произошел рано утром 2 июня 2019 года. В дежурную часть полиции поступило сообщение от горожанки, которая жаловалась на шумных соседей.
Она рассказала, что пара скандалит и шумит, на ее неоднократные просьбы вести себя тише не реагирует. Чтобы разобраться в ситуации, на место выехал наряд патрульно-постовой службы ОМВД России по г. Ноябрьску.
Дверь квартиры была открыта, из нее доносились громкие голоса, играла музыка. Все находившиеся в ней были пьяны. Правоохранители потребовали тишины в ночное время, но хозяева не реагировали.
Один из мужчин вел себя агрессивно, требовал, чтобы полицейские покинули квартиру и пытался спровоцировать конфликт. Кроме того, мужчина подошел к сержанту полиции и ударил его в грудь.
Дебошира судили по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Суд вынес назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
ИСТОЧНИК KP.RU