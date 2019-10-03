2019-10-03T15:12:26+03:00
Происшествия

Ночному дебоширу, ударившему полицейского в Ноябрьске, дали условный срок

Пьяный скандалист пытался выгнать правоохранителей, которых вызвали соседи
Анна Полякова
Поделиться:
Ночному дебоширу, ударившему полицейского в Ноябрьске, дали условный срокНочному дебоширу, ударившему полицейского в Ноябрьске, дали условный срокФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Жителя Ноябрьска, ударившего полицейского, привлекли к ответственности. Инцидент произошел рано утром 2 июня 2019 года. В дежурную часть полиции поступило сообщение от горожанки, которая жаловалась на шумных соседей.

Она рассказала, что пара скандалит и шумит, на ее неоднократные просьбы вести себя тише не реагирует. Чтобы разобраться в ситуации, на место выехал наряд патрульно-постовой службы ОМВД России по г. Ноябрьску.

Дверь квартиры была открыта, из нее доносились громкие голоса, играла музыка. Все находившиеся в ней были пьяны. Правоохранители потребовали тишины в ночное время, но хозяева не реагировали.

Один из мужчин вел себя агрессивно, требовал, чтобы полицейские покинули квартиру и пытался спровоцировать конфликт. Кроме того, мужчина подошел к сержанту полиции и ударил его в грудь.

Дебошира судили по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Суд вынес назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В детсаду Тазовского проводят эксперименты с водой
Губкинский музей предлагает «Обокрасть семейку Адамс»
В Салехарде отметят Всероссийский день ходьбы, чтобы продлить жизнь
Ямальские полицейские поймали серийного мошенника
Глава Ямала пригласил земляков в Инстаграм пообщаться в прямом эфире
На Ямале подвели итоги автомногоборья среди юношей и девушек
Гыданского тундровика, напавшего с ножом на соседа по чуму, отправили в колонию
В двух детсадах Приуральского района сотрудникам не доплатили 2 миллиона рублей
Градоначальник Ноябрьска встретился у костра с поисковиками отряда «Виталис»
Ямальцам раздадут памятки по профилактике правонарушений
В Ноябрьске открыли сквер Равных возможностей
Глава Ямала выступил на Российской энергетической неделе
В Ноябрьске пьяный мужчина насмерть забил свою сожительницу
В Тарко-Сале пройдет ярмарка тюменских сельхозпроизводителей
В Приуральском районе браконьеры нарыбачили на полмиллиона рублей
На Ямале назовут победителей конкурса бизнес-проектов «Своё дело»
В Новом Уренгое водитель сбил двух пешеходов на «зебре»
В Тарко-Сале завершился сезон ремонта дорог
В селе Мужи появился свой флюоромобиль
В Тюмени открыт офис премиального обслуживания клиентов «Сбербанк Первый»
В Надыме возбудили уголовное дело об интернет-мошенничестве
Погода на Ямале 3 октября: незначительно потеплеет, но дожди не прекратятся
Библиозорро и олененок Глаша ищут читающие трудовые коллективы в Тазовском
В Ноябрьске ревнивец, катавший умирающую любимую на коляске, ждет суда
На Ямале семья из снесенного дома два года не могла получить новое жилье
В Пуровском районе охрану шести школ доверили сторожам
Из Нового Уренгоя открываются новые рейсы в Москву и Сабетту
В Лабытнанги появился первый претендент на должность градоначальника